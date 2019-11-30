СБУ предупредила масштабную контрабанду героина в Европу: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду героина в одну из стран Евросоюза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В сообщении отмечается, что на пункте пропуска "Ужгород" правоохранители остановили автомобиль со строительными материалами. Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в листах клееной фанеры подозрительные пакеты.
"Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в пакетах находится героин. Правоохранители проверили часть груза, в каждом из осмотренных листов фанеры обнаружены наркотики. Общий вес изъятых наркотиков составляет 374 килограмма", - говорится в сообщении.
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Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.
Мероприятия по блокированию контрабанды наркотиков проводились совместно с Госпогранслужбой и таможенниками процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.