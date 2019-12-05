Из России в ЕС везли рекордную партию сигарет через Украину

"В Черновицкой области, на границе с Румынией, пограничники обнаружили рекордную партию сигарет. Табак контрабандисты пытались доставить в Евросоюз, скрыв в середине рулонов технической бумаги", - сообщили пограничники.

Грузовик, чешской регистрации, по инициативе пограничников был выведен из общего потока для углубленного осмотра. В середине одного из рулонов было найдено сигареты марки NZ в количестве 370 блоков. Табак различных марок и производителей сотрудники пункта пропуска достали из 60 рулонов. А их в прицепе было аж 63.

В грузе находилось почти 200 тысяч пачек сигарет. Точную стоимость изъятого товара устанавливают эксперты. По предварительным подсчетам, минимальная сумма изъятого курева составляет около 6 миллионов гривен.

По документам транспортное средство следовало из России в Румынию. За рулем находился наш земляк. Сейчас на него составлен административный протокол. Сигареты и грузовик с прицепом изъяли правоохранители.

Напомним, СБУ предупредила масштабную контрабанду героина в Европу.