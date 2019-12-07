Рекордная контрабанда: по информации из Украины румыны обнаружили 4,5 млн сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Выявление на границе в Украине в технической бумаге около 200 тысяч пачек сигарет помогло разоблачить канал контрабанды и найти нелегальную табачную партию на румынских складах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Речь идет о задержании в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией огромной партии табачных изделий, что произошло несколько дней назад. Сигареты нашли в 60 из 63 рулонов технической бумаги, которые из России в Румынию везли в прицепе грузовика чешской регистрации.
Украинские пограничники поделились с румынскими коллегами информацией об этой контрабанде.
"Вскоре пограничники Румынии письмом уведомили об успешной реализации информации украинской стороны. Румынские правоохранители тоже обнаружили рулоны якобы бумаги, которые служили тайниками. Они хранились в складских помещениях в районе румынского населенного пункта Орадеа. Демонтировав "рулоны", из них добыли 227 000 пачек (4,540 000 штук) сигарет четырех разных наименований без акцизных марок", - добавили пограничники.
Напомним, из России в ЕС везли рекордную партию сигарет через Украину.