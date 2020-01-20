З України до ЄС хотіли вивезти столітню енциклопедію і колекцію марок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили книги та колекцію марок, що можуть становити культурну цінність. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Інцидент стався цієї ночі в пункті пропуску "Лужанка".
"П’ять томів "Великої Радянської енциклопедії", датованих 1926 та 1927 роками, та колекцію з 212 поштових марок перевозила серед особистих речей 45-річна громадянка України. Жінка прямувала до сусідньої Угорщини як пасажирка одного з мікроавтобусів", - йдеться у повідомленні.
Наразі виявлені предмети вилучено та передано для проведення експертизи з метою встановлення їх культурної чи історичної цінності.
Нагадаємо, до ОАЕ літаком хотіли контрабандою з України перевезти двох соколів.