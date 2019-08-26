Из Турции в Грецию за два дня перебрались более 160 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. За два дня более 160 мигрантов переплыли из Турции на материковую Грецию, а также на острова восточной части Эгейского моря. Об этом сообщила береговая охрана Греции, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Греция имеет право отправить обратно в Турцию только мигрантов, высаживаются на греческих островах в восточной части Эгейского моря, в случае если им будет отказано в получении убежища в Греции.
Согласно докладу Еврокомиссии, по состоянию на 5 мая 2019 в ЕС прибыли 11217 человек.
Напомним, на Мальте позволили сойти на сушу более 350 мигрантам.