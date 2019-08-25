На Мальте позволили сойти на сушу более 350 мигрантам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На берег Мальты позволили сойти с корабля Ocean Viking 356 спасенных в Средиземном море мигрантам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Накануне этих спасенных мигрантов договорились перераспределить между собой шесть стран ЕС - Германия, Франция, Португалия, Румыния, Люксембург и Ирландия. Только после этого правительство Мальты согласился принять мигрантов из спасательного судна, на котором они находились почти две недели.
Судно Ocean Viking раз находилось между итальянским островом Лампедуза и Мальтой, ожидая разрешения на то, чтобы зайти в порт. Само судно действует под эгидой гуманитарных организаций "Врачи без границ" и SOS Méditerranée.
Напомним, власти Мальты позволили 40 мигрантам, которые находятся на борту немецкого судна Alan Kurdi, высадиться на берег.