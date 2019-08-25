На Мальті дозволили зійти на сушу понад 350 мігрантам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На берег Мальти дозволили зійти з корабля Ocean Viking 356 врятованих у Середземному морі мігрантам. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Напередодні цих врятованих мігрантів домовилися перерозподілити між собою шість країн ЄС - Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія. Лише після цього уряд Мальти погодився прийняти мігрантів з рятувального судна, на якому вони перебували майже два тижні.
Судно Ocean Viking востаннє перебувало між італійським островом Лампедуза та Мальтою, чекаючи дозволу на те, щоб зайти у порт. Саме судно діє під егідою гуманітарних організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée.
Нагадаємо, влада Мальти дозволила 40 мигрантам, які перебували на борту німецького судна Alan Kurdi, висадитися на берег.