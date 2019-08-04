На Мальті мігрантам дозволили висадитися на берег
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Влада Мальти дозволили 40 мигрантам, які перебувають на борту німецького судна Alan Kurdi, висадитися на берег. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат в Twitter, повідомляє УНН.
Він зазначив, що мігрантам дозволили перейти на військовий корабель.
"У відповідності з запитом Німеччини Мальта дозволить 40 мігрантам з німецького судна Alan Kurdi перейти на військовий корабель і висадитися в порту", - заявив Мускат.
Він також зазначив, що Німеччина і Єврокомісія організують розподіл врятованих мігрантів серед країн ЄС.
"Ні один мігрант не залишиться на Мальті", - додав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, на ринку в Києві затримали 59 мігрантів.