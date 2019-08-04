На Мальте мигрантам позволили высадиться на берег
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Власти Мальты позволили 40 мигрантам, которые находятся на борту немецкого судна Alan Kurdi, высадиться на берег. Об этом заявил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter, сообщает УНН.
Он отметил, что мигрантам позволили перейти на военный корабль.
"В соответствии с запросом Германии Мальта позволит 40 мигрантам из немецкого судна Alan Kurdi перейти на военный корабль и высадиться в порту", - заявил Мускат.
Он также отметил, что Германия и Еврокомиссия организует распределение спасенных мигрантов среди стран ЕС.
"Нет один мигрант не останется на Мальте", - добавил премьер-министр.
Напомним, на рынке в Киеве задержали 59 мигрантов.