З Туреччини до Греції за два дні перебралися більше 160 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За два дні більше 160 мігрантів перепливли з Туреччини на материкову Грецію, а також на острови східної частини Егейського моря. Про це повідомила берегова охорона Греції, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Греція має право відіслати назад до Туреччини тільки мігрантів, які висаджуються на грецьких островах у східній частині Егейського моря, у разі якщо їм буде відмовлено в отриманні притулку в Греції.
Згідно з доповіддю Єврокомісії, станом на 5 травня 2019 року в ЄС прибули 11 217 осіб.
Нагадаємо, на Мальті дозволили зійти на сушу понад 350 мігрантам.