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Из Токмака оккупанты эвакуируют некоторые свои подразделения - мэр Мелитополя

Киев • УНН

 • 299272 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что из-за продвижения ВСУ на Запорожском направлении российские оккупанты частично эвакуируют свои подразделения из Токмака в другие оккупированные города Запорожской области. Об этом он сказал в комментарии проекту Радио Свобода «Новости Приазовья», пишет УНН.

Цитата

«Ежедневно наши военные продвигаются шаг за шагом на Запорожском направлении в сторону Мелитополя. Какую тенденцию мы имеем по врагам? Прежде всего, сегодня мы уже можем подтверждать информацию, что враг вывез некоторые свои подразделения из Токмака, Молочанска. Например, из Токмакского нелегального «исполкома» вывезли почти половину сотрудников, может, даже больше. Также эвакуировали некоторые образовательные учреждения, эвакуировали некоторые подразделения фсб, и своих родственников все военные также вывезли. К сожалению, пока что они перевозят их во временно оккупированный Мелитополь. Но я уверен, что это точно ненадолго», – рассказал Федоров.

Напомним

Украинские военные улучшили свое тактическое положение западнее Работино, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский. 

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