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З Токмака окупанти евакуюють деякі свої підрозділи - мер Мелітополя

З Токмака окупанти евакуюють деякі свої підрозділи - мер Мелітополя

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що через просування ЗСУ на Запорізькому напрямку російські окупанти частково евакуюють свої підрозділи з Токмака в інші окуповані міста Запорізької області. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», пише УНН.

Цитата

«Щодня наші військові просуваються крок за кроком на Запорізькому напрямку в бік Мелітополя. Яку тенденцію ми маємо по ворогах? Перш за все, сьогодні ми вже можемо підтверджувати інформацію, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська. Наприклад, з Токмацького нелегального «виконкому» вивезли майже половину співробітників, може навіть більше. Також евакуювали деякі освітні заклади, евакуювали деякі підрозділи фсб, і своїх родичів всі військові також вивезли. На жаль, поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що це точно ненадовго», – розповів Федоров.

Нагадаємо

Українські військові покращили своє тактичне положення західніше Роботиного, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

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