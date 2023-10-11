Сили оборони покращили тактичне положення західніше Роботиного - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сили оборони України покращили тактичне положення західніше Роботиного у Запорізькій області, повідомив у середу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - покращили тактичне положення західніше Роботиного", - повідомив Тарнавський у Telegram.
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З його слів, на Таврійському напрямку українські воїни за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 та БМПТ «Термінатор».
"Бойова робота триває", - зазначив командувач.
Він зазначив також, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1777 вогневих завдань.
"Загальні втрати ворога склали 750 осіб. Знищено 98 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 18 танків, 59 ББМ, 5 артилерійських систем, одну РСЗВ, літак Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога", - зазначив Тарнавський.
Протягом минулої доби, з його слів, ворог завдав 26 авіаційних ударів, провів 56 бойових зіткнень, окрім того здійснив 849 артобстрілів.
Нагадаємо
За даними Генштабу, за добу відбулося 108 бойових зіткнень.