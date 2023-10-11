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Силы обороны улучшили тактическое положение западнее Работино - Тарнавский

Киев • УНН

 • 504178 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Силы обороны Украины улучшили тактическое положение западнее Работиного в Запорожской области, сообщил в среду командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Цитата

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении - улучшили тактическое положение западнее Работиного", - сообщил Тарнавский в Telegram.

Детали

По его словам, на Таврическом направлении украинские воины за сутки уничтожили почти 100 единиц вражеской техники, среди которой самолет Су-25 и БМПТ «Терминатор».

"Боевая работа продолжается", - указал командующий.

Он отметил также, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ «Таврия» в течение суток выполнили 1777 огневых задач.

"Общие потери врага составили 750 человек. Уничтожено 98 единиц военной техники противника. В частности, 18 танков, 59 ББМ, 5 артиллерийских систем, одну РСЗО, самолет Су-25, 8 БПЛА, 2 автомобиля и 3 единицы специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта врага", - отметил Тарнавский.

За прошедшие сутки, по его словам, враг нанес 26 авиационных ударов, провел 56 боевых столкновений, кроме того совершил 849 артобстрелов.

Напомним

По данным Генштаба, за сутки произошло 108 боевых столкновений.

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