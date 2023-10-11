Сили оборони знищили російський винищувач Су-25

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"Нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 283 900 осіб, 4863 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.