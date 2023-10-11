Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-25, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.
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"Нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 283 900 человек, 4863 танка и сотен единиц другой военной техники.