Из временно оккупированной Харьковской области эвакуировали около 1000 человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С временно захваченных территорий Харьковской области 18 июля удалось эвакуировать 943 мирных жителя, из них 216 детей. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, пишет сайт УНН.
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"Сегодня удалось провести очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий Харьковщины: 943 мирных жителей, из них – 216 детей", – говорится в сообщении.
Детали
Синегубов поблагодарил все службы, задействованные в эвакуации и десятков волонтеров за четкую координацию действий и работу на результат.
"Несмотря на то, что это очень хлопотный и не всегда безопасный процесс. Все эвакуированы уже в безопасных местах и под украинскими флагами. Каждому оказали всю необходимую помощь", - резюмировал глава региона.
Дополнение
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения готовят по Харькову и области. В ночь на понедельник российские захватчики обстреляли из артиллерии, вновь избрали целью жилые дома. По области в сутки двое погибших и двое раненых.
Оснований для массовой эвакуации жителей Харькова на сегодняшний день нет, защитники крепко держат оборону города.