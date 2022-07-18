З тимчасово окупованої Харківської області евакуювали майже 1000 людей - ОВА

Цитата

"Сьогодні вдалося провести чергову евакуацію із тимчасово окупованих територій Харківщини: 943 мирних мешканців, з них - 216 дітей", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Синєгубов подякував усім службам, які були задіяні в евакуації та десяткам волонтерів за чітку координацію дій і роботу на результат.

"Незважаючи на те, що це дуже клопіткий і не завжди безпечний процес. Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу", - резюмував очільник регіону.

Доповнення

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення гатять по Харкову та області. У ніч на понеділок російській загарбники обстріляли з артилерії, знову обрали ціллю житлові будинки. По області за добу двоє загиблих та двоє поранених.

Підстав для масової евакуації жителів Харкова на сьогодні немає, захисники міцно тримають оборону міста.