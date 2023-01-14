С танками натовского типа будем двигаться к победе гораздо быстрее - Резников о Challenger 2

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«Решение принято: ВСУ получит танки Challenger 2. Об этом договорились Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Рушни Сунак. С танками натовского типа мы будем двигаться к победе гораздо быстрее. Благодарен Кабинету Его Величества, особенно моему коллеге Бену Уоллесу», – сообщил Резников.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.