С танками натовского типа будем двигаться к победе гораздо быстрее - Резников о Challenger 2
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал решение Великобритании предоставить Украине боевые танки Challenger 2, отметив, что с ними будем двигаться быстрее к победе, передает УНН.
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«Решение принято: ВСУ получит танки Challenger 2. Об этом договорились Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Рушни Сунак. С танками натовского типа мы будем двигаться к победе гораздо быстрее. Благодарен Кабинету Его Величества, особенно моему коллеге Бену Уоллесу», – сообщил Резников.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.