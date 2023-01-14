З танками натівського типу рухатимемося до перемоги набагато швидше – Резніков про Challenger 2
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував рішення Великої Британії надати Україні бойові танки Challenger 2, зазначивши, що з ними будемо рухатися швидше до перемоги, передає УНН.
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«Рішення прийнято: ЗСУ отримає танки Challenger 2. Про це домовилися Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Рушні Сунак. З танками натівського типу ми будемо рухатися до перемоги набагато швидше. Вдячний Кабінету Його Величності, особливо моєму колезі Бену Воллесу», – повідомив Резніков.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія прагне посилити підтримку Україні, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.