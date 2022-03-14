Из Северодонецка отправилась эвакуационная колонна
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Из Северодонецка Луганской области в понедельник отправилась эвакуационная колонна из около 400 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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“Около 400 человек в эвакуационной колонне отправились из Северодонецка”, - написал Тимошенко.
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Также глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что в область прибыли партии гуманитарной помощи.
Так, 10 тонн продукции при помощи Мироновской птицефабрики "Наша Ряба" доставлено в Лисичанск. Еще 10 тонн, по его словам, направляются в Попасную.
Ранее
Как писал УНН, накануне в Украине планировалось 14 гуманитарных коридоров, из них сработало только 9.
На 14 марта анонсировали 10 коридоров, в частности, в Луганской области.