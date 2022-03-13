Віце-прем’єр міністр Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 13 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.
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"Сьогодні працювало 14 гуманітарних коридорів, з них спрацювало лише 9. У Київській області врятовано 3950 людей. У місті Бородянка з третьої спроби вдалося врятувати 600 людей і довезти їх до міста Житомир. Шляхом дуже напружених перемовин із села Перемога Баришевської ОТГ вдалося визволити 1000 людей. Село Велика Димерка - евакуйовано 375 людей, 198 з яких - діти. Місто Буча - 600 людей. В Луганській області врятовано 1600 людей: Лисичанськ - 400 людей, Рубіжне - 350, Сєвєродонецьк - 600, Кремінна - 250 людей. Усього сьогодні з-під постійних обстрілів нам вдалося вивезти більше 5550 людей", - повідомила Верещук.
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Разом з тим, через порушення з боку окупантів досягнутих домовленостей, не спрацювали гуманітарні коридори для 5 населених пунктів:
"Маріуполь: гуманітарний вантаж досі заблокований у Бердянську, а саме місто перебуває під обстрілами та бомбардуванням авіації. Для міст Попасна, Щастя та селища Гірське, евакуація не вдалася. А все - через постійні обстріли з боку окупантів. Місто Пологи Запорізької області - коридор був заблокований", - резюмувала віце-прем’єр-міністр.