Вице-премьер министр Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 13 марта

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"Сегодня работало 14 гуманитарных коридоров, из них сработало лишь 9. В Киевской области спасено 3950 людей. В городе Бородянка с третьей попытки удалось спасти 600 человек и довезти их до города Житомир. Путем очень напряженных переговоров из села Победа Барышевской ОТГ удалось освободить 1000 человек. Село Большая Дымерка - эвакуировано 375 человек, 198 из которых - дети. Город Буча - 600 человек. В Луганской области спасено 1600 человек: Лисичанск - 400 человек, Рубежное - 350, Северодонецк - 600, Кременная - 250 человек. Всего сегодня из-под постоянных обстрелов нам удалось вывезти более 5550 людей", - сообщила Верещук.

Детали

Вместе с тем, из-за нарушения со стороны оккупантов достигнутых договоренностей, не сработали гуманитарные коридоры для 5 населенных пунктов:

"Мариуполь: гуманитарный груз до сих пор заблокирован в Бердянске, а сам город находится под обстрелами и бомбежкой авиации. Для городов Попасная, счастье и поселка Горный, эвакуация не удалась. А все из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Город Пологи Запорожской области - коридор был заблокирован", - резюмировала вице-премьер-министр.