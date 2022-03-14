З Сєвєродонецька вирушила евакуаційна колона
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З Сєвєродонецька Луганської області в понеділок вирушила евакуаційна колона з близько 400 людей. Про це написав у своєму Telegram-каналі заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, пише УНН.
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“Близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька”, - написав Тимошенко.
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Також голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що на Луганщину прибули партії гуманітарної допомоги.
Так, 10 тонн продукції за допомоги Миронівської птахофабрики "Наша Ряба" доставлено до Лисичанська. Ще 10 тонн, з його слів, прямують до Попасної.
Раніше
Як писав УНН, напередодні в Україні планувалося 14 гуманітарних коридорів, з них спрацювало лише 9.
На 14 березня анонсували 10 коридорів, зокрема, у Луганській області.