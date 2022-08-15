"Оккупанты не ожидают, что будет легко": аналитики о подготовке рф к псевдореферендуму

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«На уровне кремля этим занимается управление обеспечения государственных дел, которое возглавляет александр харичев. Непосредственно так называемые референдумы курирует борис рапопорт. Это политтехнолог, специализирующийся на проблемных избирательных кампаниях, то есть это косвенно свидетельствует о том, что оккупанты не ожидают, что будет легко и так, как они хотят. Непосредственно на оккупированных территориях работает еще один политтехнолог сергей толмачев. Его сейчас, он является так называемым вице-губернатором аннексированного Севастополя, то есть он заместитель аксенова. сергей толмачев является специалистом по черному пиару и по использованию административного ресурса в избирательных кампаниях. То есть, снова мы видим, что привлекаются кадры, которые изначально заточены на то, что это не будет волеизъявление», – сообщила Быкова.

Детали

Она добавила, что толмачев и другие российские политтехнологи в многочисленных интервью российским СМИ пытаются создать информационный фон, согласно которому население оккупированных территорий Украины "не может дождаться" на проведение так называемого "референдума" и воспринимают как радостное событие.

«оккупанты работают достаточно грубо. Даже сейчас, на этом уровне подготовки, нет никаких иллюзий, что это будет именно волеизъявление, как мы в Украине привыкли это понимать. Вся агитация на оккупированных территориях проходит под лозунгом “вместе с россией”. То есть уже на данном этапе программируется “мы уже с россией”», – отметила Быкова.

Напомним

Коллаборанты в Херсонской области сообщили о начале подготовки к проведению псевдореферендума о присоединении региона к россии.

Так называемый "глава" временно захваченной территории Запорожской области евгений балицкий также подписал "распоряжение" о псевдореферендуме.