"Окупанти не очікують, що буде легко": аналітики про підготовку рф до псевдореферендумів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Наразі організатори так званих "референдумів" на окупованих територіях України намагаються підготувати фундамент, аби створити ілюзію народного волевиявлення. Про це на брифінгу повідомила керівниця аналітичних проектів Міжнародного центру протидії російській агресії Валентина Бикова, передає УНН.
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«На рівні кремля цим займається управління забезпечення державних справ, яке очолює олександр харичев. Безпосередньо так звані референдуми курує борис рапопорт. Це політтехнолог, який спеціалізується на проблемних виборчих компаніях, тобто це дотично свідчить про те, що окупанти не очікують, що буде легко і так, як вони хочуть. Безпосередньо на окупованих територіях працює ще один політтехнолог сергій толмачов. Його зараз, він є так званим віцегубернатором анексованого Севастополя, тобто він заступник аксьонова. сергій толмачов є фахівцем по чорному піару і по використанню адміністративного ресурсу у виборчих кампаніях. Тобто, знову ми бачимо, що залучаються кадри, які з самого початку заточені на те, що це не буде волевиявлення», – повідомила Бикова.
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Вона додала, що наразі толмачов та інші російські політтехнологи в численних інтерв'ю російським змі намагаються створити інформаційний фон, згідно з яким населення окупованих територій України "не може дочекатися" на проведення так званого "референдуму" і сприймають як радісну подію.
«Окупанти працюють досить грубо. Навіть зараз, на цьому рівні підготовки, немає будь-яких ілюзій, що це буде саме волевиявлення, як ми в Україні звикли це розуміти. Вся агітація на окупованих територіях проходить під гаслом “вместе с россией”. Тобто вже на даному етапі програмується “ми вже з росією”», – зазначила Бикова.
Нагадаємо
Колаборанти у Херсонській області повідомили про початок підготовки до проведення псевдореферендуму про приєднання регіону до росії.
Так званий "голова" тимчасово захопленої території Запорізької області євгеній балицький також підписав "розпорядження" про псевдореферендум.