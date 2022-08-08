Підготовка "референдуму" щодо приєднання до рф: окупанти намагаються "купити" паспортні дані жителів Херсонщини

Деталі

Пропагандистські ЗМІ та місцеві колаборанти неодноразово називали дату так званого референдуму – 11 вересня.

Цитата

«На Херсонщині окупанти продовжують підготовку до псевдореферендуму. Окупанти намагаються «купити» паспортні дані жителів Херсонщини під виглядом роздачі рублів. Вони готові платити навіть тим, хто відпустить дітей навчатися в школи за російськими програмами», - ідеться в його повідомленні.

Також, за інформацією чиновника, загарбники почали використовувати на блок-постах техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів. Можуть затримати людину навіть за звичайне фото зі стягом або українську музику.

Доповнення

Російські окупанти нещадно обстрілюють деокуповані села Херсонської області й намагаються поновити втрачені позиції, люди змушені жити у погребах.