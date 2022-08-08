Підготовка "референдуму" щодо приєднання до рф: окупанти намагаються "купити" паспортні дані жителів Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Влада Херсонської області, призначена за підтримки російських окупаційних військ, повідомила про початок підготовки до проведення референдуму про приєднання регіону до росії. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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Пропагандистські ЗМІ та місцеві колаборанти неодноразово називали дату так званого референдуму – 11 вересня.
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«На Херсонщині окупанти продовжують підготовку до псевдореферендуму. Окупанти намагаються «купити» паспортні дані жителів Херсонщини під виглядом роздачі рублів. Вони готові платити навіть тим, хто відпустить дітей навчатися в школи за російськими програмами», - ідеться в його повідомленні.
Також, за інформацією чиновника, загарбники почали використовувати на блок-постах техніку для відновлення видалених файлів зі смартфонів. Можуть затримати людину навіть за звичайне фото зі стягом або українську музику.
Доповнення
Російські окупанти нещадно обстрілюють деокуповані села Херсонської області й намагаються поновити втрачені позиції, люди змушені жити у погребах.