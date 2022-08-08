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Окупанти обстрілюють деокуповані села Херсонщини: люди змушені жити у погребах

Окупанти обстрілюють деокуповані села Херсонщини: люди змушені жити у погребах

Київ • УНН

 • 110885 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти нещадно обстрілюють деокуповані села Херсонської області й намагаються поновити втрачені позиції, люди змушені жити у погребах, пише УНН із посиланням на зведення ОВА.

Цитата

"У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села. Все більше надходить повідомлень щодо замінованих об’єктів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Загалом ситуація в області залишається напруженою. Окупанти розповідають про проведення референдуму, активно працюють російські колаборантські телеканали й газети.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили нові населені пункти в Херсонській та Миколаївській областях.

"Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини", – ідеться у зведенні.

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