Окупанти обстрілюють деокуповані села Херсонщини: люди змушені жити у погребах

Цитата

"У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села. Все більше надходить повідомлень щодо замінованих об’єктів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Загалом ситуація в області залишається напруженою. Окупанти розповідають про проведення референдуму, активно працюють російські колаборантські телеканали й газети.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили нові населені пункти в Херсонській та Миколаївській областях.

"Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини", – ідеться у зведенні.