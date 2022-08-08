Оккупанты обстреливают деоккупированные села Херсонской области: люди вынуждены жить в погребах

Цитата

"В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах, оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже деоккупированные села. Все больше поступает сообщений о заминированных объектах", – говорится в сообщении.

Детали

В целом ситуация в области остается напряженной. Оккупанты рассказывают о проведении референдума, активно работают российские коллаборантские телеканалы и газеты.

Дополнение

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ освободили новые населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.

"Самолетами штурмовой авиации и ударными вертолетами 8 раз атакованы наши позиции и освобождены населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском – Херсонской области", – говорится в сводке.