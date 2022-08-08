Оккупанты обстреливают деоккупированные села Херсонской области: люди вынуждены жить в погребах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты беспощадно обстреливают деоккупированные села Херсонской области и пытаются восстановить утраченные позиции, люди вынуждены жить в погребах, пишет УНН со ссылкой на сводку ОВА.
Цитата
"В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах, оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже деоккупированные села. Все больше поступает сообщений о заминированных объектах", – говорится в сообщении.
Детали
В целом ситуация в области остается напряженной. Оккупанты рассказывают о проведении референдума, активно работают российские коллаборантские телеканалы и газеты.
Дополнение
Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ освободили новые населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.
"Самолетами штурмовой авиации и ударными вертолетами 8 раз атакованы наши позиции и освобождены населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском – Херсонской области", – говорится в сводке.