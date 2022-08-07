ЗСУ звільнили нові населені пункти в Херсонській та Миколаївській областях

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"Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини", – йдеться у зведенні.

Як зазначили в командуванні, обійшлося без втрат.

Нагадаємо

Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ.