ЗСУ звільнили нові населені пункти в Херсонській та Миколаївській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили нові населені пункти в Херсонській та Миколаївській областях. Про це інформує УНН.
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"Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини", – йдеться у зведенні.
Як зазначили в командуванні, обійшлося без втрат.
Нагадаємо
Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ.