ВСУ уволили новые населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уволили новые населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Об этом информирует УНН.
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"Самолетами штурмовой авиации и ударными вертолетами 8 раз атакованы наши позиции и освобождены населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском – Херсонской области", – говорится в возведении.
Как отметили в командовании, обошлось без потерь.
Напомним
Оккупанты нанесли авиационный удар парой вертолетов Ка-52 по южным позициям ВСУ.