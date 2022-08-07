ВСУ уволили новые населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях

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"Самолетами штурмовой авиации и ударными вертолетами 8 раз атакованы наши позиции и освобождены населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском – Херсонской области", – говорится в возведении.

Как отметили в командовании, обошлось без потерь.

Напомним

Оккупанты нанесли авиационный удар парой вертолетов Ка-52 по южным позициям ВСУ.