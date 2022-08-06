Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ. Про це інформує УНН.
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"Протягом ночі ворог завдав авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52. Намагаючись уразити наші позиції, атакував північний напрямок Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в командуванні - без втрат серед особового складу.
Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання нанесено 4 авіаційні удари по скупченню противника, 2 опорним пунктам і складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.
Нагадаємо
ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України.