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Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ

Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ

Київ • УНН

 • 2252307 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ. Про це інформує УНН.

Цитата

"Протягом ночі ворог завдав авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52. Намагаючись уразити наші позиції, атакував північний напрямок Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в командуванні - без втрат серед особового складу.

Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання нанесено 4 авіаційні удари по скупченню противника, 2 опорним пунктам і складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Нагадаємо

ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України.

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