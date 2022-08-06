Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ

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"Протягом ночі ворог завдав авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52. Намагаючись уразити наші позиції, атакував північний напрямок Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в командуванні - без втрат серед особового складу.

Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання нанесено 4 авіаційні удари по скупченню противника, 2 опорним пунктам і складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Нагадаємо

ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України.