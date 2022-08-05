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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43867 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91480 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 177166 перегляди

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ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України

ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України

Київ • УНН

 • 196297 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у своєму Telegram, що протягом 5 серпня українські захисники знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази. Про це інформує УНН.

Деталі

Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК і 2 бази русні:

  • Донецьк - склад з боєприпасами;
  • Нова Каховка (Херсонська область)- база;
  • Чорнобаївка - уточнюється;
  • Олешківський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами та база;
  • Токмак (Запорізька область) - склад з боєприпасами;
  • Херсонський район - склад з боєприпасами;
  • Бериславський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
  • Токарівка (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
  • Білозерський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
  • Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;

Нагадаємо

Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

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