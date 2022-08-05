ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у своєму Telegram, що протягом 5 серпня українські захисники знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази. Про це інформує УНН.
Деталі
Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК і 2 бази русні:
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- Донецьк - склад з боєприпасами;
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- Нова Каховка (Херсонська область)- база;
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- Чорнобаївка - уточнюється;
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- Олешківський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами та база;
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- Токмак (Запорізька область) - склад з боєприпасами;
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- Херсонський район - склад з боєприпасами;
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- Бериславський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
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- Токарівка (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
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- Білозерський район (Херсонська область) - склад з боєприпасами;
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- Макіївка (Донецька область) - склад з боєприпасами;
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Нагадаємо
Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.