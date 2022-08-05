Рашисти намагались просунутись у напрямках Красногорівки, Авдіївки та Пісків - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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"На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 650 осіб, 1792 танків та сотень одиниць військової техніки.