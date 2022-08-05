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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ворог здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове, отримав рішучу відсіч - Генштаб

Ворог здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове, отримав рішучу відсіч - Генштаб

Київ • УНН

 • 97405 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

Як повідомили у Генштабі, на Південнобузькому напрямку противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.

"Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов", - йдеться у повідомленні.

Для виявлення позицій наших підрозділів і корегування вогню артилерії активно застосовує безпілотні літальні апарати, додали у Генштабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські воїни відбили ворожий штурм у напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати - Генштаб

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