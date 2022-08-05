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Враг предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое, получил решительный отпор – Генштаб

Киев • УНН

 • 97403 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Как сообщили в Генштабе, на Южнобужском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления.

Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Красная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополино, Потемкино, Ольгино, Никополь. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки.

"Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел", - говорится в сообщении.

Для выявления позиций наших подразделений и корректировки огня артиллерии активно применяет беспилотные летательные аппараты, добавили в Генштабе.

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