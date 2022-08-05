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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські воїни відбили ворожий штурм у напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати - Генштаб

Українські воїни відбили ворожий штурм у напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати - Генштаб

Київ • УНН

 • 101206 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

"Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

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Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 650 осіб, 1792 танків та сотень одиниць військової техніки.

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