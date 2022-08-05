Українські воїни відбили ворожий штурм у напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати - Генштаб

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

"Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

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Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 650 осіб, 1792 танків та сотень одиниць військової техніки.