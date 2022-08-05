Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41 650 окупантів та ще три ворожих танки

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 41 650 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1792 (+3),



бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6),



артилерійських систем – 950 (+4),



РСЗВ - 260 (+0),



засобів ППО - 123 (+5),



літаків – 223 (+0),



гелікоптерів – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0),



крилатих ракет - 182 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4),



спеціальної техніки - 83 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.