Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41 650 окупантів та ще три ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 650 осіб, 1792 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 41 650 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1792 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6),
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- артилерійських систем – 950 (+4),
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- РСЗВ - 260 (+0),
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- засобів ППО - 123 (+5),
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- літаків – 223 (+0),
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- гелікоптерів – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0),
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- крилатих ракет - 182 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4),
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- спеціальної техніки - 83 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.