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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 23431 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Генштаб доклав інформацію про 163 добу вторгнення

Генштаб доклав інформацію про 163 добу вторгнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Генштаб у своєму ранковому зверненні повідомив про ситуацію на фронті на початок 163 доби російського вторгнення в Україну. Про це інформує УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку противник, зі ствольної та реактивної артилерії, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах 10-ти населених пунктів.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля 9-ти міст.

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, танків в районах 10-ти населених пунктів. Йшли стрілецькі бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу 10-ти міст.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Нагадаємо

Україна вперше починає активно визначати перебіг війни.

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