ISW: Україна вперше починає активно визначати перебіг війни

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Російська армія все частіше перекидає особовий склад та техніку в Херсонську та Запорізьку області на шкоду своїм зусиллям із захоплення Слов'янська та Сіверська, від яких вони, схоже, відмовилися. Росія також перекидає військову техніку – зокрема, артилерію та авіацію – до Криму з інших регіонів України.

Раніше російські сили вже відводили або призупиняли наступальні операції на Харків та південну вісь, щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області, але тоді вони робили це за власною ініціативою, виходячи з пріоритетів командування, що змінюються.

Зараз, пишуть військові аналітики, російські війська, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі для концентрації своїх зусиль.

Навіть після того, як українські війська зупинили спроби Росії захопити Київ на початку війни, російська армія могла вільно обирати, на чому саме зосередити свої операції на сході.

Підготовка України до контрнаступу в Херсоні та перші операції в рамках цього контрнаступу у поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом, схоже, дозволяють Україні вперше розпочати активно визначати хід війни, підсумовує ISW.