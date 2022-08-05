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ISW: Украина впервые начинает активно определять ход войны

ISW: Украина впервые начинает активно определять ход войны

Киев • УНН

 • 181305 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украина захватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на украинские контрнаступательные операции, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередном своде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ISW.

Детали

Российская армия все чаще опрокидывает личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области в ущерб своим усилиям по захвату Славянска и Северска, от которых они, похоже, отказались. Россия также опрокидывает военную технику – в частности, артиллерию и авиацию – в Крым из других регионов Украины.

Ранее российские силы уже отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и южную ось, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но тогда они делали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов командования.

Сейчас, пишут военные аналитики, российские войска, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели для концентрации своих усилий.

Даже после того, как украинские войска остановили попытки России захватить Киев в начале войны, русская армия могла свободно выбирать, на чем именно сосредоточить свои операции на востоке.

Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и первые операции в рамках этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, похоже, позволяют Украине впервые начать активно определять ход войны, заключает ISW.

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