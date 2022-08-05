Генштаб доложил информацию о 163 сутках вторжения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Генштаб в своем утреннем обращении сообщил о ситуации на фронте к началу 163 суток российского вторжения в Украину. Об этом информирует УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.
На Северском направлении противник, из ствольной и реактивной артиллерии, обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Грэмьяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково в Сумской области.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии разных типов в районах 10-ти населенных пунктов.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы около 9-ти городов.
В Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах 10 населенных пунктов. Шли стрелковые бои.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано. Враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи 10 городов.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.
Напомним
Украина впервые начинает активно определять течение войны.