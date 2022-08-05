Генштаб доложил информацию о 163 сутках вторжения

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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14 марта, 08:24 • 136761 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Генштаб в своем утреннем обращении сообщил о ситуации на фронте к началу 163 суток российского вторжения в Украину. Об этом информирует УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении противник, из ствольной и реактивной артиллерии, обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Грэмьяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково в Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии разных типов в районах 10-ти населенных пунктов.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы около 9-ти городов.

В Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах 10 населенных пунктов. Шли стрелковые бои.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано. Враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи 10 городов.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Напомним

Украина впервые начинает активно определять течение войны.

Украинские Национальные Новости

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