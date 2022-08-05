Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41 650 оккупантов и еще три вражеских танка

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 41 650 (+150) человек ликвидировано,



танков – 1792 (+3),



боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6),



артиллерийских систем – 950 (+4),



РСЗО – 260 (+0),



средств ПВО - 123 (+5),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),



крылатых ракет – 182 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4),



специальной техники – 83 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Донецкому направлению враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине города Донецка.