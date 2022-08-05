Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41 650 оккупантов и еще три вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 41 650 человек, 1792 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 41 650 (+150) человек ликвидировано,
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- танков – 1792 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6),
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- артиллерийских систем – 950 (+4),
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- РСЗО – 260 (+0),
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- средств ПВО - 123 (+5),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
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- крылатых ракет – 182 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4),
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- специальной техники – 83 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Донецкому направлению враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине города Донецка.