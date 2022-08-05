Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
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На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.
"Украинские воины успешно отбили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами в районах Запорожья и Новоселовки Второй.
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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 650 человек, 1792 танков и сотен единиц военной техники.