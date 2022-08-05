Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать - Генштаб

Детали

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.

"Украинские воины успешно отбили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

Детали

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 650 человек, 1792 танков и сотен единиц военной техники.