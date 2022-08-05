Рашисты пытались продвинуться в направлениях Красногоровки, Авдеевки и Песков - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
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"На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески", - говорится в сообщении.
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Напомним
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 650 человек, 1792 танков и сотен единиц военной техники.