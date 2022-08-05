Рашисты пытались продвинуться в направлениях Красногоровки, Авдеевки и Песков - Генштаб

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"На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески", - говорится в сообщении.

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Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 650 человек, 1792 танков и сотен единиц военной техники.