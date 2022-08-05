ВСУ уничтожили 7 складов с боеприпасами оккупантов и 2 базы на юге и востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в своем Telegram, что в течение 5 августа украинские защитники уничтожили 7 складов с боеприпасами оккупантов и 2 базы. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение суток было демилитаризовано 7 складов БК и 2 базы русные:
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- Донецк – склад с боеприпасами;
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- Новая Каховка (Херсонская область)- база;
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- Чернобаевка – уточняется;
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- Олешковский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами и база;
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- Токмак (Запорожская область) – склад с боеприпасами;
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- Херсонский район – склад с боеприпасами;
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- Бериславский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
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- Токаревка (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
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- Белозерский район (Херсонская область) – склад с боеприпасами;
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- Макеевка (Донецкая область) – склад с боеприпасами;
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Напомним
Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.