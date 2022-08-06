Оккупанты нанесли авиационный удар паром вертолетов Ка-52 по южным позициям ВСУ

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"В течение ночи враг нанес авиационный удар паром вертолетов Ка-52. Пытаясь поразить наши позиции, атаковал северное направление Херсонщины", - говорится в сообщении.

Как отметили в командовании – без потерь среди личного состава.

В течение боевого дня по врагу в операционной зоне группировки нанесены 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорным пунктам и составу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Напомним

ВСУ уничтожили 7 складов с боеприпасами оккупантов и 2 базы на юге и востоке Украины.