Подготовка "референдума" по присоединению к рф: оккупанты пытаются "купить" паспортные данные жителей Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Власти Херсонской области, назначенные при поддержке российских оккупационных войск, сообщили о начале подготовки к проведению референдума о присоединении региона к россии. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
Детали
Пропагандистские СМИ и местные коллаборанты неоднократно называли дату так называемого референдума – 11 сентября.
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«В Херсонской области оккупанты продолжают подготовку к псевдореферендуму. оккупанты пытаются «купить» паспортные данные жителей Херсонской области под видом раздачи рублей. Они готовы платить даже тем, кто отпустит детей учиться в школы по российским программам», – говорится в его сообщении.
Также, по информации чиновника, захватчики начали использовать на блок-постах технику для восстановления удалённых файлов со смартфонов. Могут задержать человека даже за обычную фотографию с флагом или украинскую музыку.
Дополнение
Российские оккупанты беспощадно обстреливают деоккупированные деревни Херсонской области и пытаются восстановить утраченные позиции, люди вынуждены жить в погребах.