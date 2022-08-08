Подготовка "референдума" по присоединению к рф: оккупанты пытаются "купить" паспортные данные жителей Херсонской области

Детали

Пропагандистские СМИ и местные коллаборанты неоднократно называли дату так называемого референдума – 11 сентября.

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«В Херсонской области оккупанты продолжают подготовку к псевдореферендуму. оккупанты пытаются «купить» паспортные данные жителей Херсонской области под видом раздачи рублей. Они готовы платить даже тем, кто отпустит детей учиться в школы по российским программам», – говорится в его сообщении.

Также, по информации чиновника, захватчики начали использовать на блок-постах технику для восстановления удалённых файлов со смартфонов. Могут задержать человека даже за обычную фотографию с флагом или украинскую музыку.

Дополнение

Российские оккупанты беспощадно обстреливают деоккупированные деревни Херсонской области и пытаются восстановить утраченные позиции, люди вынуждены жить в погребах.