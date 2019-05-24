Из реки в Чернигове вытащили тело пропавшего три дня назад мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Спасатели в Чернигове вытащили из реки тело утопленника, пропавшего еще 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области, передает УНН.
По данным пресс-службы ведомства, спасатели Чернигова сегодня около 13 часов получили сообщение от работников Национальной полиции, что в реке Стрижень обнаружено тело утопленника.
Сотрудники аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС с помощью веревки достали из воды и доставили на берег тело мужского пола.
Им оказался 37 летний житель областного центра, который исчез еще 21 мая этого года. Обстоятельства трагического случая и причину смерти мужчины выясняют правоохранители.
Напомним, ранее в Чернигове продолжались поиски 13-летнего парня, вероятно утонувшего в реке Десна в районе Черниговского городского пляжа "Золотой берег".