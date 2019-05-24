З річки у Чернігові дістали тіло зниклого три дні тому чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Рятувальники у Чернігові витягли з річки тіло потопельника, який зник ще 21 травня. Про це повідомила прес-служба ДСНС України в Чернігівській області, передає УНН.
За даними прес-служби відомства, рятувальники Чернігова сьогодні близько 13 години отримали повідомлення від працівників Національної поліції, що у річці Стрижень виявлено тіло потопельника.
Співробітники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення обласного Управління ДСНС за допомогою мотузки дістали з води та доставили до берега тіло чоловічої статі.
Ним виявився 37 річний мешканець обласного центру, який зник ще 21 травня цього року. Обставини трагічного випадку та причину смерті чоловіка з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Чернігові тривали пошуки 13-річного хлопця, ймовірно потонулого у річці Десна в районі Чернігівського міського пляжу "Золотий берег".